プレミアリーグ第1節でウェストハムと対戦した昇格組のサンダーランド。9年ぶりにプレミアリーグの舞台に帰ってきた同クラブは今夏大型補強を決行。すでに1億ポンド以上を補強に費やし、1年での降格を避けるべく、戦力アップを行っていた。サンダーランドは開幕戦でホームにウェストハムを迎えると、61分にエリゼル・マジェンダが先制ゴール。そして73分にダン・バラード、後半ATにはウィルソン・イシドールがゴールを決め、3-0の