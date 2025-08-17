フィリピンで、日本人2人が銃撃を受け死亡する事件がありました。JNNは犯人とされる2人組が現場から逃走する様子を捉えた映像を入手しました。こちらが事件が発生した際の映像です。外務省によりますと、フィリピンの首都マニラで15日、日本人2人がタクシーから降りた直後、近づいてきた男に銃で撃たれ死亡しました。映像には、現場から男2人がバイクで走り去る様子が記録されていて、警察は銃撃犯とみて行方を追っています。現地