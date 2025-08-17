戦後80年を迎え、平和と命の大切さを伝えようと、高知市で戦時中に亡くなったヒョウの銅像が建てられました。8月17日、高知市のおまち多目的広場に建てられたのは「ハチと兵士」の銅像です。この銅像は、県内の有志がヒョウの「ハチ」にまつわる物語を知ってもらおうと制作しました。銅像は、県出身の兵士・成岡正久さんが太平洋戦争直前の中国で保護した野生のヒョウ「ハチ」に寄り添う姿を表現しています。「ハチ」は日本に送ら