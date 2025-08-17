今夏、スイス王者バーゼルに移籍したDF常本佳吾。中田浩二氏や柿谷曜一朗氏もプレーしたバーゼルは、1893年創設でスイスリーグ21度の優勝を誇る強豪だ。26歳の常本は明治大学を経て、鹿島アントラーズでプロになったサイドバック。2023年からスイス1部セルヴェットでプレーしてきたが、名門バーゼルに引き抜かれた。常本は筑波大学出身の三笘薫が対峙したなかで印象に残っている選手として名指したこともあるほど守備力に定評のあ