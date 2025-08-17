米俳優ジョニー・デップ（62）が、ディズニーの大ヒット映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズ最新作にジャック・スパロウ役で復帰する可能性が浮上した。プロデューサーのジェリー・ブラッカイマー氏が米エンターテインメント・ウィークリー誌の取材で、シリーズ第6弾に復帰する可能性についてデップと話し合ったことを明かした。デップは元妻で女優のアンバー・ハードから家庭内暴力（DV）を告発されて泥沼裁判を繰り広