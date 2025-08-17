◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が猛打賞をマークした。「７番・一塁」で５試合ぶりにスタメン出場。２回１死で才木から左翼線への二塁打を放つと、４回１死では左前に運んだ。さらに９回先頭では岩崎から再び左前安打を放った。今季初の１試合３安打。先発起用に応える活躍を見せた。今季は打撃の調子が上がりきらずに２度の登録抹消を経験。それでも徐々に本来の打撃を取