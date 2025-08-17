¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±¡½£³ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¤Î£²²ó¤òÅê¤²¤­¤êÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¡ËÂçÀª¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬£²¤Ä¡Ê²ó¡Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Çµ®½Å¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££±¡½£³¤Î£¶²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç£·²ó