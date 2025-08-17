楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」での国内宿泊で楽天ポイントを最大15倍付与する「得旅キャンペーン」を開催する。キャンペーンページで紹介する施設の日帰り・デイユースを含む宿泊で、8月7日チェックインから9月30日チェックアウトまでは10倍、9月30日チェックインから10月31日チェックアウトまでは15倍のポイントを付与する。エントリー・予約期間は8月7日午前10時から21日午前9時59分まで。キャンペーンの参加