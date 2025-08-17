◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１７日・楽天モバイル）日本ハムの有薗直輝内野手が、自身初の猛打賞をマークした。３回１死三塁では代わったばかりの楽天２番手・津留崎から左前適時打。５回には１死一、二塁から右前打でチャンスを拡大すると、７回には３番手・柴田から右前打を放った。有薗は３回のタイムリーに「打ったのはカーブです。ファームで対戦経験のある相手だったので、イメージはできていました。浮いてきた球