８月１７日の新潟１２Ｒで、石田拓郎騎手＝美浦・新開幸一厩舎＝が騎乗したタイキオーベロン（１着）はゴール前で外側に斜行したため、タイヨウノキセツ、ナギサノバルコニー、ワンダーカフェの進路が狭くなった。この件について、同騎手は８月３０日から３１日まで２日間の騎乗停止となった。