【モデルプレス＝2025/08/17】グラビアタレントの佐伯澪が18日、都内でDVD「幼なじみはIカップ」の発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じた。【写真】佐伯澪、美バスト際立つショット◆佐伯澪、初のグラビアDVD「学生ならではの魅力を感じられる」2025年のグラビアブレイク筆頭株として注目を集める佐伯。今作は、佐伯にとって初めてのイメージDVDで、「制服や体育着など学生ならではの魅力を感じられるのが見どころです」と