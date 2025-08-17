8月17日、三重県度会町を流れる一之瀬川で、アユ釣りをしていた84歳の男性が溺れて死亡しました。消防によりますと、度会町脇出の一之瀬川で午前8時45分ごろ「知人が川で溺れて意識がなく、呼吸をしていない」と、一緒にアユ釣りをしていた男性から、消防に通報がありました。男性は深さ2メートルほどの場所で溺れたとみられ、消防に救助されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。溺れていたのは、伊勢市の