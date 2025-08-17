夏の全国高校野球は8月16日、3回戦で行われ、県立岐阜商業が大分の明豊に勝ち、ベスト8進出を決めました。県岐商は1回裏、1アウト満塁のチャンスに5番・宮川選手のタイムリーツーベースで先制します。さらに生まれつき左手の指がない、7番・横山温人選手もタイムリーを放ち、初回に3点を奪います。投手陣は先発の豊吉投手、渡辺投手とつないで、6回2アウト満塁の場面で、エースの柴田選手が