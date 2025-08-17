お盆休みを帰省先や行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュで１７日の高速道路は渋滞が発生した。日本道路交通情報センターによると、上り線は午後６時現在、東名高速・海老名サービスエリア（神奈川県）付近で１１キロ、中央道・小仏トンネル（東京都・神奈川県）付近で１７キロの渋滞となった。鉄道や空の便も混み合った。