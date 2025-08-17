人気コスプレイヤーのえなこさんが月刊アイドル誌EX大衆9月号（双葉社）の表紙と巻頭グラビアに登場しました。【写真】レトロから現代まで歴代水着グラビアを再現したえなこさん今回のテーマは「グラビア時間旅行」。1970〜1980年代の爽やかな懐かしのレトロ水着、1990年代の煌びやかでギラついた雰囲気、そして現代のナチュラルなスタイルまで、昭和・平成・令和それぞれの時代を象徴する水着グラビアを披露しています。表紙には