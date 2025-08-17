ヘアメイクアップアーティスト河北裕介が手掛ける＜＆be（アンドビー）＞が、2025年8月22日から8月31日まで東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にて期間限定ポップアップを開催します。新作「＆be UVプライマーリッチモイスト」の先行販売をはじめ、ブランドアンバサダーINIのビジュアル展示や限定ノベルティなど、見逃せないコンテンツが盛りだくさん。あなたの肌と心を輝かせる特別な8日間が始まります