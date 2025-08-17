◆第107回全国高校野球選手権・3回戦東洋大姫路3―2西日本短大付（17日、甲子園）1点を追う9回2死一塁。この日3安打を放っていた3番斉藤大将（3年）の打球が中堅手のグラブに収まると、西日本短大付の選手たちの長い長い戦いが終わった。主力のほとんどが昨夏からのレギュラー。今春、今夏と3季で9試合を甲子園で戦った。昨夏と同じ3回戦敗退という結果に終わり「まだみんなで試合がしたかった」と4番の佐藤仁（3年）は涙が