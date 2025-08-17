ドッジボールの日本一を決める小学生の全国大会が高崎市で初めて開かれ、全国から集まった強豪チームが熱戦を繰り広げました。 夏の全国小学生ドッジボール選手権は今年初めて高崎アリーナで開かれ、小学３年生から６年生までのおよそ８００人、４８チームが集まりました。開会式では大分代表オオハタブレイカーズの田所穂愛美キャプテンが「最後の一秒まで戦い抜くことを誓います」と宣誓し