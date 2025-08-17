湯の町・草津でクラシックを楽しめる「草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル」が１７日から始まりました。 今年で４５回を数える草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル「ウィーンを繋ぐ二人の〈Ｓ〉」をテーマに、今月３０日まで２週間にわたって開かれます。 湯畑前では、イベントのオープニングを飾る街角コンサートが例年通り、行われました。演奏を披露したのは、国際