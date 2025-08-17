１７日の県内は強い日差しが照り付け、前橋や館林で３７．３℃を観測。県内７地点で３５℃以上の猛暑日となるなど、お盆休み最終日も各地で厳しい暑さとなりました。 前橋地方気象台によりますと１７日の県内は高気圧に覆われ、朝から気温が上がりました。前橋と館林で３７．３℃、伊勢崎で３６．９℃、桐生で３６．８℃を観測するなど、県内７地点で３５℃を越える猛暑日となりました。 県によりますと、１７日午後３時時点で熱