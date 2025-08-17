お笑いタレントのやす子が１７日放送の日本テレビ系特番「上田と女が吠える夜２４時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」（午後４時）に出演。昨年の「２４時間テレビ」チャリティーランナーとして完走を果たしたことで得た思いを明かした。同番組では、今月３０、３１日に放送される「２４時間テレビ」で今年のチャリティーマラソンランナーを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」横山裕の今の思いを特集した。