阪神・高寺望夢内野手（２２）が、１７日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初の決勝打を放った。両軍無得点で迎えた４回二死一、三塁、カウント２―２から巨人先発・赤星のフォークをうまく右前に運んだ。右翼・丸の打球処理がもたつく間に一走・大山も生還（記録は適時打と右翼の失策）。２点を奪取する貴重な一打となり「追い込まれていたので、食らいついていくしかなかった。打ちたいなと思っていたら打てたので、思わずガッ