１１人組ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１７日、初のアリーナツアーの神奈川公演を横浜市のＫアリーナ横浜で行った。全国６都市１３公演をめぐる、グループにとって初のコンサートツアー。神奈川出身のＭＯＭＯＮＡは「ただいま〜！」と凱旋を喜ぶと、ＳＵＺＵは「みなさん目を見開いて見て下さいね」と呼びかけた。現在はＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＴＳＵＺＵＭＩが活動休止中のため、８人体制で活動中だが、熱のこもったパフォ