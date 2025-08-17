◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）１３位で出た尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）が５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算９アンダーで８位。今季初のトップ１０フィニッシュで終えた。１７番パー３で９番アイアンを握った第１打をピン左１メートル半につけ、１８番でも１１５ヤードの第２打を１メートル半に運び連続バーディーで締めた。「今日