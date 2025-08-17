◎あすの全国の天気東北日本海側は18日(月)の明け方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。新潟は明け方まで雨が降りやすいでしょう。日中は北海道から九州にかけて、晴れ間の出る所が多いですが、所々で雨や雷雨がありそうです。特に午後は西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。平野部も含めて、急な激しい雷雨にご注意ください。沖縄本島は日中晴れますが