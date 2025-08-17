フリーの中川安奈アナウンサーが１７日、自身のインスタグラムを更新。“昭和風”な衣装が話題になっている。「夏休みなのでおばあちゃまのおうちに遊びに行きまして．．．と言いたくなるような、レトロなスタジオでの収録私も昭和をイメージした衣装で臨ませていただきました！『昔のポットみたい』って言われたのですが、わかりますか？」と言われ、赤地に模様が描かれたレトロ風なノースリーブワンピコーデを披露した。