◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１６日、有明アリーナ）観衆６８７０新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」優勝決定戦を行った。ＥＶＩＬとＴＡＫＥＳＨＩＴＡの決勝戦は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝利し初優勝を飾った。１９９１年にスタートした真夏の最強決定戦。今年で３５回を数えたＧ１の主な記録は以下の通り。【最多優勝】９１、９２、９４、２００２、０５年を制覇した