テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１６日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉が出演した。この日はゲストを招かず、仲良しのＭＣ２人で「サシ飲み」をした。近況の話題に大吉は「もう好きなことやろうと思って。メキシコに初めてプロレスを１人で見に行くことにして。家族は誘えなかった。誘わなかった。断られたんですけども…」と話した。松岡は「今の先生の話を聞いてて、