お笑いコンビ「トレンディエンジェル」の斎藤司（46）が16日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に、相方たかし（39）とともに7年ぶりに出演。ミュージカル系の番組での豪華共演者を明かした。現在、「ミュージカル俳優」になっている斎藤は「レ・ミゼラブル」にも出演、歌も歌っているという。そして斎藤は「ミュージカル系の番組にも出るんですけど、帝国劇場が終わる番組があったんですけど、鹿賀