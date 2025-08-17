「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）阪神が連勝し、今季の巨人との対戦成績は１５勝６敗となった。１シーズンで巨人に１５勝以上したのは、１９７５年（１６勝）、７９年（１７勝）、０４年（１７勝）、０５年（１７勝）、２３年（１８勝）に続いて６度目。色あせる「伝統の一戦」。なぜ両チームにここまで力の差がついてしまったのか。デイリースポーツ評論家の藤田平氏が言及したのが、戦い方を厳しく教え込まれている