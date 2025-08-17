【MLB】ドジャース 6−0 パドレス（8月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】味方が邪魔であわや…大谷vs松井で生まれた“好プレー”日本人対決が思わぬ形で注目されることに。ドジャースの大谷翔平投手はパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。2打数1安打2四球という形でリードオフマンとして活躍しドジャースの勝利に貢献した大谷だが、松井裕樹投手との日本人対決は意外な形で決