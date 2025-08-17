不倫なんてみっともないことは絶対にしないと心に決めていても、予期せぬ形で自分が不倫相手だと疑われることがあるようです。真面目に生きているのに、面倒なことに巻き込まれるのはウンザリしてしまいますよね……。今回は、彼氏いない歴5年なのに不倫を疑われた話をご紹介いたします。「私の夫と浮気してますよね？」「仕事を終えて帰るとき、見知らぬ女性から腕を捕まれて『私の夫と浮気してますよね？』と言われたことがあり