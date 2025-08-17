国内男子ゴルフツアー「ＩＳＰＳＨＡＮＤＡ夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント」最終日（１７日、北海道・御前水ＧＣ＝パー７２）、首位タイから出た比嘉一貴（３０）が、通算３０アンダーで並んだ米沢蓮（２６＝パルコホーム）とのプレーオフを２ホール目で制し、３年ぶりのツアー通算７勝目を挙げた。１８番パー５でのプレーオフ。１ホール目はパーで分けた中、比嘉は２ホール目にイーグルを奪取して決着を