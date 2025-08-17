三重県熊野市の七里御浜で開かれた「熊野大花火大会」＝17日夜三重県熊野市の世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録されている七里御浜で17日、約1万発の花火を打ち上げる「熊野大花火大会」が開かれた。主催者によると約12万人の観客が訪れた。海に浮かべたいかだの上で約250キロの花火玉を爆発させる「三尺玉海上自爆」が見どころの一つ。奇岩が続き「鬼ケ城」と呼ばれる岩場に設けた大規模な仕掛け花火が