近年発売されるトースターで注目を集める機能のひとつが“リベイク”。これは冷めたパンや惣菜を、まるで焼きたてのように温め直す機能です。冷凍保存したクロワッサンやロールパンなどを、焼きたての味わいに戻して楽しむスタイルもすっかり定着しました。リベイク機能がなくても、パンを温め直すだけなら普通のトースターでも可能。ただし設定温度や時間を間違えると、表面は焦げてしまい、中は冷たいまま…という失敗も。見た目