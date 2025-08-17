【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１６日、各地で行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で中前打を放って２打数１安打だった。チームは６―０で快勝し、ナ・リーグ西地区で単独首位に立った。パドレスの松井は六回に３番手で登板し、大谷を一邪飛に仕留めるなど１回無失点。パイレーツと対戦したカブスは先発の今永が７回１失点と好投し、鈴木は八回に決勝点となる中前適時打をマークした。試合は３―１。レッドソックスの