物流をテーマにグローバルな視点を持とうと小学生を対象にしたワークショップが開かれました。 長崎伝習所が企画したワークショップ、テーマは「コンテナ博士になろう！」です。 世界有数のコンテナ海運会社、Ocean Network Express＝ONEの社員が講師を務めました。 （ONE 小堺 祐樹 シニアアドバイザー） 「世界のいろいろな国々と、自分たちの生活が思わぬ形で繋がっていると知ることが