17日はお盆休みの最終日です。 長崎市のグラバー園では入園料が無料となるイベントが開かれました。 世界遺産「旧グラバー住宅」など伝統的建造物が並ぶ長崎市のグラバー園。 毎月第3日曜日は長崎市民と市内の学校に通う人の入園を無料にしています。 （来場者） 「おいっ子が遊びに夏休みに来たので」 「来たことなかったので、有名なんで」 グラバー園は10月12日まで開園時間を延長しています。