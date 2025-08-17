今季の久保はよりゴールに近い位置でのプレーが増えそうだ(C)Getty Imagesラ・リーガ2025-2026シーズンがいよいよ開幕を迎えた。現地時間8月16日のバレンシア対レアル・ソシエダのゲームが行われ、久保健英が今季初ゴールを記録。在籍4シーズン目、初戦から高いパフォーマンスを発揮した。試合は1-1のドローに終わっている。【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で突き刺した鮮烈弾の映像新たにセルヒオ・フ