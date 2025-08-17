「ホッとしました」。女子100mハードル日本記録保持者・福部真子（29、日本建設工業）は、とびきりの笑顔を見せた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手8月16日に福井県で行われた「アスリート・ナイト・ゲームズ」。福部は決勝で12秒73（＋1.4）をマークし、東京2025世界陸上参加標準記録（12秒73）を突破。7月の日本選手権で3位に入っている福部は、日本代表入りへ大きく前進した。9月に東京で開催される世界