「中日４−５ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡは延長十二回に勝ち越し、４連勝を飾った。先発の藤浪晋太郎投手は、２０２２年９月２３日の広島戦以来となる１０５９日ぶりの日本球界での登板で、５回５安打１失点５奪三振、１四球。勝利投手の権利を得て降板したものの、味方が五回裏に同点に追い付かれ、勝敗はつかなかった。試合後、藤浪は「得点圏にいったりはしましたけど、シングルヒットだったりだと