エアロスミスでヴォーカルを務めるスティーヴン・タイラーは「ツアーをしたくもないし、できない」と、ジョー・ペリーが明かしている。先月、エアロスミスがライブする可能性を示唆していたジョーだが、スティーヴンは深刻な声の障害を負い、喉頭を骨折したうえに、声帯にも損傷が及んでいたため、実現は難しいとの見解を示している。 【写真】深刻な声の障害を負うスティ