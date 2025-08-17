日本代表FW上田綺世と日本代表DF渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。16日に行われたオランダ1部リーグ第2節で昇格組のエクセルシオールに2-1で逆転勝ちを収めた。前半9分に先制されるも、前半22分に上田が同点ゴールを記録。味方のシュートを相手GKが弾くと頭で押し込み、リーグ戦では開幕2試合連続となるゴールを決めた。『VP』は「日本人ストライカーは味方のシュートのこぼれ球を的確に捉えた」と讃えている。ま