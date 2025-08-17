お盆休みを信州で過ごした人たちのUターンがピークを迎え、JR長野駅では別れを惜しむ人の姿も見られました。午前中の長野駅。お盆休みを信州で過ごし、大きな荷物を手に県外に戻る人たちで混み合っていました。東京方面に向かう上りの新幹線ホームでは、帰省していた家族を見送る人の姿も見られました。見送りに来た千曲市の女性「家族みんなでご飯食べたりゆっくり、短い時間でしたけどできました。また帰って