17日は名古屋の最高気温が37．3度となるなど東海地方の各地で猛烈な暑さになりました。 朝から晴れ間が広がった名古屋市は最高気温が37．3度と3日連続の猛暑日になりました。また、愛知県豊田市で全国で2番目に高い37．7度を観測するなどきょうも各地で猛烈な暑さになりました。 18日の最高気温は名古屋と岐阜で38度が予想され、愛知と三重に熱中症警戒アラートが、発表されました。この暑さはむこう一週間続く見込みで、