岐阜県高山市の「飛騨大鍾乳洞」は涼を求める観光客で賑わいました。 【写真を見る】真夏でも“ひんやり”気温12度ほど…涼求め「飛騨大鍾乳洞」にぎわう岐阜県高山市 標高900メートルにあるこの鍾乳洞は観光鍾乳洞としては日本一、標高の高い場所にあります。 鍾乳洞の気温は12度ほどで、お盆休み期間には1日におよそ3600人が訪れた日もあったと言うことです。（観光客）「毎日暑いので涼みに来た」「冷蔵庫みたい。め