女子プロレス「スターダム」の壮麗亜美（２８）が、真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＡブロック最終公式戦（１７日、浜松）で大怪獣・ボジラ（２１）を破り、同ブロック２位突破を決めた。同ブロックは大会前時点では、５勝１敗１分けで勝ち点１１の安納サオリ、４勝２分けで勝ち点１０のボジラがブロックを突破。ここまで４勝２敗で勝ち点８の壮麗がブロックを突破するには、大怪獣からの勝利が最低条件だった