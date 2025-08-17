新日本プロレス１７日の有明アリーナ大会で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２７）が、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３８）に挑戦表明した。成田はこの日の大会で高橋裕二郎、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩと組んでＴＭＤＫのザック、大岩陵平、藤田晃生、ハートリー・ジャクソンと対戦。Ｇ１のＢブロック公式戦で勝利を収めたザックに対し、スリーパーホールド、膝十字固め、さらにはフロン