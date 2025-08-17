人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）家族内で揉め事の予感……。まずは相手の意見を聞いてみよう。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）甘い話で近づいてくる人に注意。不安なら友人にSOSを出そう。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）トラブル運あり