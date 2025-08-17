ロサンゼルス・ドジャースはライバルのサンディエゴ・パドレスとの首位攻防第2ラウンド。大谷翔平選手と松井裕樹投手の日本人対決も実現しました。優勝争いを占う首位攻防戦。16日勝利しいきおいに乗るドジャースは初回、大谷選手がフォアボールで出塁するとその後、満塁となりテオスカー・ヘルナンデス選手が犠牲フライ。大谷が先制のホームを踏みました。続く第2打席もフォアボール。その後2塁へ進むとフリーマン選手の大きな当